Помогите, пожалуйста! Сделайте звукобуквенный разбор слов ПАЛКА, ПОЛЬКА, ПИЛКА.
Русский язык
Помогите, пожалуйста! Сделайте звукобуквенный разбор слов ПАЛКА, ПОЛЬКА, ПИЛКА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палка-[палка] п-[п] согл., твёрд., глух., парн. а-[а] гласн., ударн. л-[л] согл., твёрд., звонк., непарн. к-[к] согл., твёрд., глух., парн. а-[а] гласн., безударн. палка-5 букв, 5 звуков. Полька-[пол`ка] п-[п] согл., твёрд, глух, парн. о-[о] гласн., ударн. л-[л`] гласн, мягк, звонк, непарн. ь- к-[к] согл, твёрд, глух, парн. а-[а] гласн., безуд. полька-6 букв, 5 звуков Пилка-[п`илка] п-[п`] согл, мягк, глух, парн и-[и] гласн, ударн л-[л] согл, твёрд, звонк, непарн к-[к] согл, твёрд, глух, парн а-[a} гласн, безуд пилка-5 букв, 5 звуков
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