Пожалуйста помогите решить из 2 поселков расстояние между которыми 50 километров выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста Скорость одного велосипедиста 12 километров в час а другого 14 километров час через ск...

Математика

Пожалуйста помогите решить из 2 поселков расстояние между которыми 50 километров выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста Скорость одного велосипедиста 12 километров в час а другого 14 километров час через сколько часов велосипедисты встретятся

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