Пожалуйста помогите решить из 2 поселков расстояние между которыми 50 километров выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста Скорость одного велосипедиста 12 километров в час а другого 14 километров час через ск...

Математика
Пожалуйста помогите решить из 2 поселков расстояние между которыми 50 километров выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста Скорость одного велосипедиста 12 километров в час а другого 14 километров час через сколько часов велосипедисты встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50:2=25 половина пути 25:14 25:12 не уверена что правильно
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