Спиши, вставляя пропущенные буквы. Какие чувства выражаются в предложениях? Укажи их вид по эмоциональной окраске. Прочитай текст с соответствующей интонацией. Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя! Берегите ...

Русский язык

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Какие чувства выражаются в предложениях? Укажи их вид по эмоциональной окраске. Прочитай текст с соответствующей интонацией. Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя! Берегите всех зверей внутри Природы, Убивайте лишь зверей внутри себя. Е.Евтушенко

Автор: Гость