Спиши, вставляя пропущенные буквы. Какие чувства выражаются в предложениях? Укажи их вид по эмоциональной окраске. Прочитай текст с соответствующей интонацией. Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя! Берегите ...
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Спиши, вставляя пропущенные буквы. Какие чувства выражаются в предложениях? Укажи их вид по эмоциональной окраске. Прочитай текст с соответствующей интонацией. Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя! Берегите всех зверей внутри Природы, Убивайте лишь зверей внутри себя. Е.Евтушенко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст патриотичный, считается что надо беречь нашу Родину, так как она одна на миллион. Россия-богата своими ископаемыми, лесами, наш язык самый сложный.Берегите нашу Родину!
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