Help me please!!! Пожааааааалуйста!!!! Задача по математике номер 246!

Математика
Help me please!!! Пожааааааалуйста!!!! Задача по математике номер 246!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не помню где моя тетрадь с премерами
Не нашли ответ?
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