Помогите пожалуйста это важно
Математика
Помогите пожалуйста это важно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х=12 б)1 целая 1/5 в)1 целая 1/5 остальное не смогла ((соррян
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