Помогите пожалуйста сделать английский. Что тут вообще требуется выполнить?

Английский язык
Помогите пожалуйста сделать английский. Что тут вообще требуется выполнить?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.1) Назвать их. 1.Крокодил. 2.Змея. 3.Ящерица. 4.Игуана. 5.Черепаха. 6.Дракон Комодо. (?) В пустые ячейки впиши буквы, соответствующие слову. 2.1) Что ты знаешь об этих животных? 2.Прочитайте викторину/тест и ответьте на ее/его вопросы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста сочинение на любую тему. Содержание сочинения 2000 символов)
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста очень нужно!!!! плиз
Ответить
Информатика
Какое наименьшее количество вопросов надо задать, чтобы обязательно отгадать целое число от 27 до 57?
Ответить
Алгебра
Решите методом подстановки, пожалуйста .....................................................................................
Ответить
Черчение
Сообщение по теме "Портрет в скульптуре".
Ответить