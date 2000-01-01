Помогите пожалуйста сделать английский. Что тут вообще требуется выполнить?

Гость: Гость:

1.1) Назвать их. 1.Крокодил. 2.Змея. 3.Ящерица. 4.Игуана. 5.Черепаха. 6.Дракон Комодо. (?) В пустые ячейки впиши буквы, соответствующие слову. 2.1) Что ты знаешь об этих животных? 2.Прочитайте викторину/тест и ответьте на ее/его вопросы.