Сообщение по теме "Портрет в скульптуре".
Черчение
Сообщение по теме "Портрет в скульптуре".
Ответ(ы):
Гость:
С произведениями скульптуры мы встречаемся почти ежедневно, они сопутствуют нам в нашей повседневной жизни – это памятники на площадях, мемориальные доски и рельефы на стенах домов, фонтаны и лепные вазы в парках и скверах. В отличие от живописи и графики, где объёмная форма живёт на картинной плоскости в воображаемом или иллюзорном пространстве, скульптура реально объёмна, существует в реальном пространстве, будучи его частью. В этой объёмности формы и движений её поверхностей заключены различные стороны содержания, совокупность которых придает жизненную убедительность и целостность художественному образу. Обход скульптуры, рассматривание со всех сторон, сопоставление частей позволяет представить все ее пластические качества и выявить смысл произведения.
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