Определите типы климата в пунктак 1)лянкяран а) холодный 2)базардюзю б полупустынь и сухие степей 3)ширван в) умеренно теплый 4)шуша г )нагорная тундар

География
Определите типы климата в пунктак 1)лянкяран а) холодный 2)базардюзю б полупустынь и сухие степей 3)ширван в) умеренно теплый 4)шуша г )нагорная тундар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Лянкарян" - влажный, субтропический климат Базардюзю - это гора, на склонах альпийские и субальпийские на вершине - ледник значит больше подходит холодный Ширван - степной климат Шуша  - умеренный итак получается как то так: 1-в 2-а 3-б 4-г
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