Коллектив-коллективная работа, миллион- .......житель, грамматика-.....ошибка ,теннис-..........корт,металл-...........снаряд,ванна-........комната, троллейбус-.........остановка ,класс-.......журнал,пассажир-..........билет.
Русский язык
Коллектив-коллективная работа, миллион- .......житель, грамматика-.....ошибка ,теннис-..........корт,металл-...........снаряд,ванна-........комната, троллейбус-.........остановка ,класс-.......журнал,пассажир-..........билет.
Ответ(ы):
Гость:
Миллионный, грамматическая, теннисный, металлический, ванная, троллейбусная, классный, пассажирский
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