Вырази в дм и см. 12см,30см,15см,10см,19см
Математика
Вырази в дм и см. 12см,30см,15см,10см,19см
Ответ(ы):
Гость:
12 см - 1 дм 2 см 30 см - 3 дм 15 см - 1 дм 5 см 10 см - 1 дм 19 см - 1 дм 9 см
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