Дана строка из n символов(все числа), заканчивающаяся нулем. Ноль в этой строке тол??ко 1. Требуется написать программу на Паскале, которая составит число-палиндром. Если таких чисел несколько то вывести минимальное из них. Нул...
Информатика
Дана строка из n символов(все числа), заканчивающаяся нулем. Ноль в этой строке тол??ко 1. Требуется написать программу на Паскале, которая составит число-палиндром. Если таких чисел несколько то вывести минимальное из них. Нулей в числе быть не должно. Все имеющиеся цифры использовать не обязательно, но кол-во цифр должно быть максимально возможным
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