Синквейн на слово слон
Литература
Синквейн на слово слон
Ответ(ы):
Гость:
Слон большой , мирный, тяжелый живет, бежит , кормит слон это умный зверь. элефант
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