Спишите. Определите падеж имен существительных. За нашей деревней темнеет большо?? лес. Перед лесом лежит поле. Между полем и опушкой протянулась дорога. Над дорогой нависают ветки деревьев. на макушки березки сидит ворона. Вот...
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Спишите. Определите падеж имен существительных. За нашей деревней темнеет большо?? лес. Перед лесом лежит поле. Между полем и опушкой протянулась дорога. Над дорогой нависают ветки деревьев. на макушки березки сидит ворона. Вот она взмахнула крыльями и исчезла в чаще. Высоко в небе появился коршун. А вот пролетела иволга. В клюве у иволги веточка. Кто это бежит по тропинке к околице деревни? Это хохлатый жаворонок. Весь день он проводит в поисках пищи на окраине деревни.
Ответ(ы):
Гость:
За нашей деревней-(Т.п) темнеет большой лес-(И.п). Перед лесом-(Т.п) лежит поле-(И.п). Между полем-(Т.п) и опушкой(Т.п) протянулась дорога-(И.п). Над дорогой-(Т.п) нависают ветки-(И.п) деревьев-(Р.п). На макушке-П.п берёзки-Р.п сидит ворона- И.п. Вот она взмахнула крыльями- Т.п и исчезла в чаще- П.п. Высоко в небе- П.п появился коршун-И.п. А вот пролетела иволга- И.п. В клюве-П.п. у иволги-Р.п веточка-И.п. Кто это бежит по тропинке- Д.п. к околице-Д.п деревни-Р.п.? Это хохлатый жаворонок-И.п. Весь день- В.п. он проводит в поисках-П.п пищи- Р.п на окраине-П.п. деревни-Р.п.
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