Спишите. Определите падеж имен существительных. За нашей деревней темнеет большо?? лес. Перед лесом лежит поле. Между полем и опушкой протянулась дорога. Над дорогой нависают ветки деревьев. на макушки березки сидит ворона. Вот...

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Спишите. Определите падеж имен существительных. За нашей деревней темнеет большо?? лес. Перед лесом лежит поле. Между полем и опушкой протянулась дорога. Над дорогой нависают ветки деревьев. на макушки березки сидит ворона. Вот она взмахнула крыльями и исчезла в чаще. Высоко в небе появился коршун. А вот пролетела иволга. В клюве у иволги веточка. Кто это бежит по тропинке к околице деревни? Это хохлатый жаворонок. Весь день он проводит в поисках пищи на окраине деревни.

Автор: Гость