Укажите верно выполненное сравние 1)7т450кг=745кг 2)8ц5кгgt; 805кг 3)9м80см lt;9008см 4)7дм7мм=707мм
Математика
Укажите верно выполненное сравние 1)7т450кг=745кг 2)8ц5кгgt; 805кг 3)9м80см lt;9008см 4)7дм7мм=707мм
Ответ(ы):
Гость:
1) Неверно 2) Неверно 3) Верно 9м80см = 980см, поэтому 9м80см<9008cм 4) Неверно Ответ: 3) 9м80см <9008cм
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