Какое наименьшее количество вопросов надо задать, чтобы обязательно отгадать целое число от 27 до 57?

Информатика
Какое наименьшее количество вопросов надо задать, чтобы обязательно отгадать целое число от 27 до 57?
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Гость:
По идее должно получиться 2 
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