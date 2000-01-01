Напишите пожалуйста сочинение на любую тему. Содержание сочинения 2000 символов)
Литература
Напишите пожалуйста сочинение на любую тему. Содержание сочинения 2000 символов)
Ответ(ы):
Гость:
Искусство является неотъемлемой частью жизни каждого государства, города и человека. Слово "искусство" имеет множество определений, характеристик и особенностей, но каждый человек представляет его по - своему. По моему мнению, искусство - это образное отражение реальности, главной целью которого является приобщение человека к прекрасному, чувственному, интересному и красивому, порой даже к необъяснимому и противоречивому. Я думаю, что кино, живопись, архитектура и другие виды искусства должны вызывать различные эмоции, чувства и мысли в душе и разуме человека. Несомненно, одно и то же произведение искусства может вызывать совершенно противоположные чувства в душах людей. Искусство играет огромную роль в нашей жизни, пока оно заставляет нас задумываться над важными проблемами и вещами, происходящими вокруг нас, пока искусство волнует сознание человека и не оставляет нас равнодушными. Я люблю читать. Чтение расширяет мой кругозор, делает меня более эрудированной. Из книг я узнаю много новых интересных вещей о окружающем мире, об жизни человека, о его ценностях, чувствах. Классическая литература воспитывает характер, прививает нравственные черты. Чтение произведений классиков, таких как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Достоевский обогащают мой внутренний мир, дают понятие о таких ценностях как честь и достоинство. Так же из книг мы узнаем о дружбе, любви, предательстве, ненависти, сочувствии и других вещах. Но я считаю, что нужно читать не только классическую мировую литературу, но и книги современных авторов. Всё - таки в их произведениях все чувства, проблемы и ценности адаптированы под современное общество. Из книг наших современников мы можем найти конкретное решение проблемы в нашем обществе, в наш век. Если говорить о чувстве прекрасного, развитии вкуса, то мне нравится искусство фотографии. Через фотографию автор выражает свой внутренний мир на предметах окружающего мира, на природе. В работах фотографов мы видим их стиль, их вкус, взгляд на жизнь, и тем самым можем пересмотреть свои ценности, и иногда использовать их мировоззрения для самосовершенствования. Очень часто я просматриваю работы современных фотографов, фотографов разных стилей и направлений и могу сказать, что каждый из них видит мир по-своему. Фотография для них это способ самовыражения. Для меня она значит тоже самое. Кроме литературы и фотография, я также интересуюсь кино. Фильмы подобны книгам. Они выполняют ту же функцию. Для меня фильмы это не только способ хорошо провести время, но и повод задуматься над актуальностью проблемы, затронутой в нём. В заключение я хочу сказать, что искусство оказывает огромное влияние на мою жизнь. Без искусства моя жизнь была бы скучной, однообразной и бессмысленной. Искусство вносит в мою жизнь нотки прекрасного.
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