Помогите пожалуйста сделать русский язык номер27

Русский язык
Помогите пожалуйста сделать русский язык номер27
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Ответ(ы):
Гость:
Февраль-февральский, апрель-апрельский, июнь-июньский, июль-июльский, сентябрь-сентябрьский, октябрь-октябрьский, ноябрь-ноябрьский, декабрь-декабрьский
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