Помогите пожалуйста сделать упр 128

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Помогите пожалуйста сделать упр 128
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Гость:
Корзина яблок,апельсинов,пять килограмм,коробка карандашей,десять лет,салат из помидоров
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