Помогите пожалуйста сделать упр 153
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Помогите пожалуйста сделать упр 153
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розовая,черный,сизая,черное,розовый,красные,маленькое розовое
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