Слова поля какой множественные подеж???
Русский язык
Слова поля какой множественные подеж???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я наверное может и не поняла, но все же. И.п - поля, Р.п - поли, Д.п - поле, В.п - полю, Т.п - полей, П.п - об Поле
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