Помогите пожалуйста!!: Складіть речення , у якому була б обставина місця
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Помогите пожалуйста!!: Складіть речення , у якому була б обставина місця
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій тато поклав книгу на стіл. (на стіл - куди? - обставина місця)
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