У меня завтра будет презентация по теме ''Жестокое обращение с животными. Убийство животных. Эксплуатация животных.'' Я делаю финальную часть и мне нужна помощь с переводом текста, очень срочно, я буду очень благодарен тому, кт...

Французский язык
У меня завтра будет презентация по теме ''Жестокое обращение с животными. Убийство животных. Эксплуатация животных.'' Я делаю финальную часть и мне нужна помощь с переводом текста, очень срочно, я буду очень благодарен тому, кто поможет мне с этим. :-)
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