У меня завтра будет презентация по теме ''Жестокое обращение с животными. Убийство животных. Эксплуатация животных.'' Я делаю финальную часть и мне нужна помощь с переводом текста, очень срочно, я буду очень благодарен тому, кт...

Французский язык

У меня завтра будет презентация по теме ''Жестокое обращение с животными. Убийство животных. Эксплуатация животных.'' Я делаю финальную часть и мне нужна помощь с переводом текста, очень срочно, я буду очень благодарен тому, кто поможет мне с этим. :-)

Автор: Гость