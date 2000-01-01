Помогите пожалуйста сколько 5x-6y,для x=15,y=11
Математика
Помогите пожалуйста сколько 5x-6y,для x=15,y=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-6y, при х=15, при y= 11 5 * 15 - 6 * 11 = 75 - 66 = 9
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