ВЫЧИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ СПОСОБОМ: 3 11/18 × 1 4/5 - 1 4/5 × 1 5/9 + 1 4/5 ?? 1/6
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ СПОСОБОМ: 3 11/18 × 1 4/5 - 1 4/5 × 1 5/9 + 1 4/5 ?? 1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 11/18 × 1 4/5 - 1 4/5 × 1 5/9 + 1 4/5 × 1/6= 1 4/5 ·(3 11/18-1 5/9 + 1/6)=9/4·(65/18-14/9+1/6)=(9/4)·(65-14·2+3·1)/18= (9/4)·(65-28+3)/18=(9/4)·( 40/18)=9·40/4·18=10/2=5
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