Помогите пожалуйста со 2 номером , заранее огромное спасибо
Биология
Помогите пожалуйста со 2 номером , заранее огромное спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симбиоз и паразитизм Симбиоз это взаимоотношение при которых хотя бы одному организму хорошо Паразитизм взаимоотношение при котором один поедает другого
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