Помогите пожалуйста сочинение на тему осень
Русский язык
Помогите пожалуйста сочинение на тему осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды осенью я шёл по парку. Все было в листьях. Даже хлеб из пекарни был в листьях. Горели фонари, дорогу освещал мне маленький месяц ,еле-еле опускавщийся за горизонт. Было раннее утро. Птицы уже не пели тогда, листья падали, смешавшись с лёгким маленьким снежком. Когда я пришёл домой, принялся за работу, увидел, как медленно и осторожно начал падать последний красный листочек. На утро все уже было в снегу. Ноябрь закончился. Декабрь был непредсказуем. Через два дня снега стало ещё больше. Вот так закончилась осень...
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