Помогите пожалуйста сочинение на тему осень

Гость: Гость:

Однажды осенью я шёл по парку. Все было в листьях. Даже хлеб из пекарни был в листьях. Горели фонари, дорогу освещал мне маленький месяц ,еле-еле опускавщийся за горизонт. Было раннее утро. Птицы уже не пели тогда, листья падали, смешавшись с лёгким маленьким снежком. Когда я пришёл домой, принялся за работу, увидел, как медленно и осторожно начал падать последний красный листочек. На утро все уже было в снегу. Ноябрь закончился. Декабрь был непредсказуем. Через два дня снега стало ещё больше. Вот так закончилась осень...