Помогите пожалуйста сочинить

Гость: Гость:

Я бы начала свой рассказ с небольшого разъяснения: что данная фраза означает, в каких случаях о человеке говорят, что он остался у разбитого корыта. Ведь, для того, чтобы остаться ни с чем, нужно что-то иметь и бездарно потерять. Относится ли это только к материальным благам, или, например, к чему-то более ценному. Не секрет, что многие отношения рушатся из-за того, что люди не смогли в свое время оценить, насколько они дороги друг для друга, не смогли договориться, не смогли найти компромисс. Можно написать, что шанс остаться у разбитого корыта в отношениях гораздо страшнее, чем лишиться каких-то материальных благ. В заключение я бы добавила, что самое страшное последствие любого поражения - дальнейший страх неудач. Есть человек справится с ним, вполне вероятно, все у него еще наладится.