Рассказ на тему остаться с разбитой картиной 2 класс
Литература
Рассказ на тему остаться с разбитой картиной 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мама ушла в магазин я дома осталась одна, и я решила позвонить друзьям. Когда они приехали мы начали бегать и играть в прятки. Один мой друг случайно разбил картину и мы остались с разбитой картиной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Приведите пример, когда мечты и целеустремленность человека помогли ему достичь ?? жизни значительных успехов.
Русский язык
Литература