Рассказ на тему остаться с разбитой картиной 2 класс

Литература
Рассказ на тему остаться с разбитой картиной 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мама ушла в магазин я дома осталась одна, и я решила позвонить друзьям. Когда они приехали мы начали бегать и играть в прятки. Один мой друг случайно разбил картину и мы остались с разбитой картиной
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