Сочинение на тему "судьба петра гринёва"

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Петр Гринев – одно из главных действующих лиц произведения АлександраПушкина «Капитанская дочка». И его судьба чрезвычайно интересна, а потому должна быть тщательнейшем образом рассмотрена в этом сочинении. Читая данное произведение, можно удивиться тому, насколько интересно было жить в те времена, которые описывал Пушкин, и как это отличается от современной жизни. Жизнь Гринева была переполнена различными удивительными приключениями, а потому знакомиться с деталями и особенностями его судьбы тоже очень интересно.Из содержания произведения известно, что Гриневу на роду было написано быть военным. Он выучился, что прошло достаточно интересно, и отправился на службу. Будучи на службе он познакомился с будущей любимой женщиной, а также стал непосредственным участником русской истории, восстания Пугачева. Множество раз жизнь Петра Гринева была фактически на волоске. Сначала он чуть было не погиб в буране, но его выручил Пугачев, которого Гринев тогда еще не знал. Затем Гринев вновь встретился с Пугачевым, когда последний захватывал город, который оборонялся царской армией, в том числе и Гриневым. Вспомнив старое доброе знакомство, Пугачев решил не казнить Гринева, а, напротив, помочь ему вызволить ему его любимую. В конечном итоге, даже после освобождения возлюбленной Гринева Маши Петр был арестован. Впрочем, по счастливому стечению обстоятельств царица, как и когда-то Пугачев, помиловала Гринева, чем сделала их совместное с Машей счастье возможным.Судьба Гринева была, прежде всего, чрезвычайно увлекательной. Она была наполнена удивительными событиями, переживаниями героев, прекрасными и волнующими жизненными моментами. Множество раз Гринев оказывался в сложнейших жизненных обстоятельствах, но каждый раз ему удавалось найти из них достойный выход, а все это потому, что Гринев действовал по совести, был добрым, понимающим человеком. Думается, что все те, кто живут активной жизнью и в настоящее время, могут брать пример с Гринева. Если ты ведешь себя так, как он, ты понимаешь, что жалеть тебе не о чем, ты все делал по совести, согласно с правилами морали и предписаниями нравственности, а значит, примешь любой исход спокойно и с уверенностью в собственной правоте.На мой взгляд, самое интересное, что содержится в произведении Пушкина «Капитанская дочь», это судьба, жизнеописание Петра Гринева. Из него можно сделать множество интересных и полезных для каждого читателя выводов