Помогите составить кратки план пересказа Толстого Детство

Литература
Помогите составить кратки план пересказа Толстого Детство
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Гость:
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