Текст на тему барабан и для чего его используют
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Текст на тему барабан и для чего его используют
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Гость:
Барабан — ударный музыкальный инструмент, мембранофон. Распространён у большинства народов.Состоит из полого цилиндрического деревянного (или металлического) корпуса-резонатора или рамы, на которые с одной или двух сторон натянуты кожаные мембраны (сейчас используются пластиковые мембраны). Относительная высота звука может регулироваться натяжением мембран. Звук извлекают ударом по мембране деревянной колотушкой с мягким наконечником, палочкой, руками, а иногда и трением.Слово «барабан» имеет, вероятно, тюркские корни.
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