Грибы с животными сближают признаки:
Биология
Грибы с животными сближают признаки:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По способу питания - гетеротрофы, отсутствие хлоропластов, наличие хитина
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