Сочинение на тему "Один день из жизни земледельцев"

Гость: Гость:

Крестьянин был в большой зависимости от господина. В средние века часто случались внешние и внутренние воины, которые разоряли крестьян и уничтожали все полученное нелегким трудом. Часто приходилось просить защиту у сеньора во время побегов и грабежей. Тогда земля переходила феодалу, а крестьянин становился земельно зависимым. Но были и те, которые вообще не имели личных прав. Рассказ «Один день из жизни крестьянина» следует начать с условий проживания крестьян. Сеньор крестьянина проживал в замке на горе. Обычно его окружал лес, где было достаточно дичи для охоты хозяина. У подножья горы располагались деревни, которыми управлял сеньор. прости что с ошибками торопилась!