Приведите пример, когда мечты и целеустремленность человека помогли ему достичь ?? жизни значительных успехов.

Гость: Гость:

Была у меня одна хорошая подруга. Она в детстве занималась художественной гимнастикой. И однажды у неё произошла травма, но направления в спорте ей очень понравились. Она не стала останавливаться и решила заняться фехтованием. Она достигала и достигает больших целей, ездит на соревнования в другие города. Она всегда добивалась своего.