Приведите пример, когда мечты и целеустремленность человека помогли ему достичь ?? жизни значительных успехов.

Обществознание
Приведите пример, когда мечты и целеустремленность человека помогли ему достичь ?? жизни значительных успехов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была у меня одна хорошая подруга. Она в детстве занималась художественной гимнастикой. И однажды у неё произошла травма, но направления в спорте ей очень понравились. Она не стала останавливаться и решила заняться фехтованием. Она достигала и достигает больших целей, ездит на соревнования в другие города. Она всегда добивалась своего.
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