Сочиннние про памятник публицистический стиль

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Сочиннние про памятник публицистический стиль
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Памятник Ленину (Улан-Удэ)Создание памятника начато в 1970 году по случаю столетия со дня рождения В. И. Ленина. Прежде в Улан-Удэ было 3 памятника В. И. Ленину, гораздо меньших размеров, расположенных на центральной улице города. Было решено заменить их одним большим монументом.Рельеф площади Советов имел значительное падение с северо-востока на юго-запад, что успешно скрывалось деревьями сквера. Было принято решение кардинально реконструировать площадь (автор проекта П. Г. Зильберман), для чего был вырублен сквер и перенесён памятник Павшим борцам за коммунизм.[4] Градостроители отказались от тривиальных решений и обратили внимание на проект скульпторов Георгия Васильевича и Юрия Георгиевича Нероды, народных художников РСФСР, получивших за него награды на выставках в Париже, Монреале и Москве. Архитектурная часть была разработана и осуществлена в натуре архитекторами Алексеем Николаевичем Душкиным и П. Г. Зильберманом.Скульптура высотой 7,7 метра, наибольшей шириной 4,5 метра и весом 42 тонны была отлита на Мытищинском камнерезном заводе в виде двух половин, в таком виде доставлена в Улан-Удэ по железной дороге и уже на месте водружена на восточной части площади Советов перед Домом Правительства Республики Бурятия на полированном гранитном постаменте. Высота постамента 6,3 метра. Задняя сторона постамента наклонная. Постамент имеет размеры в верхней части 4,52х4,71 метра и 4,52х5,8 метра в нижней части. Памятник опирается на постамент в передней части как бы в одной точке, так как ограничен снизу косым срезом. От памятника к площади ведут лестницы.
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