Дать оценку деятельности Ярослава Мудрого

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Князь Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978 – 1054 гг.) – cын великого киевского князя Владимира I Святославовича (из рода Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны.Одним из наиболее интересных аспектов его деятельности является то, что он сумел через свое бракосочетание и браки своих детей стать родственником для правителей основных государств Европы в то время.Известно, что его второй женой стала дочь шведского короля – Ингегерда, в приданое к которой он получил город Альдейгаборг (Ладогу). Сын Ярослава Изяслав стал мужем сестры польского короля Гердтруды; второй сын (предположительно) был мужем австрийской принцессы, сын Игорь женился на германской принцессе, а Всеволод на греческой царевне, от брака с которой родился Владимир Мономах.Памятник королеве Анне Ярославовне во ФранцииВсе три дочери князя также были выданы за иностранных королей. Елизавета стала женой норвежского короля Гарольда Сурового, Анастасия – женой короля Венгрии, а Анна была выдана замуж за короля Франции Генриха I.Таким образом, благодаря династическим бракам, Ярослав в зрелом возрасте мог не бояться за отношения с Европой. А вот отношения внутри русского государства во время правления этого князя, как впрочем и в остальные, были достаточно напряженными.В первые годы своего правления, когда отец определил Ярослава в князья ростовские, его деятельность характеризовалась мирной направленностью. Ему даже приписывают основание города Ярославля, однако точных данных, подтверждающих это историческое событие, нет.После смерти старшего брата Вышеслава под начало Ярослава был отдан Великий Новгород. С этого момента Ярослав начинает борьбу за Киевский престол, который считался главным на Руси. В ходе этой борьбы он отказывается платить дань Киеву, готовится к бою с собственным отцом, после скоропостижной смерти отца бьется за Киевский престол с братом Святополком, побеждает его и в 1015 году и захватывает Киев.Однако заточенный в темницу Святополк бежит с помощью взбунтовавшихся киевлян и, объединившись с польским королем Болеславом, возвращает Киев. Ярослав уходит обратно в Новгород, где новгородцы, как гласит история, сами собирают войско и даже нанимают варягов для очередного похода на Киев. Тем временем выясняется, что Болеслав сам хочет занять киевский престол, однако возмущенные киевляне не дают ему этого сделать, и Святополк остается без военной помощи поляков. Возможно, этой ситуацией воспользовался Ярослав и сумел завоевать Киев в очередной раз в 1018 году и получить титул князя Киевского. Непосредственно княжить в Киеве он начнет в 1036 году, а до тех пор будет жить в Новгороде.Но борьба за Киевский престол на этом не заканчивается, т.к. в борьбу вступает младший брат Ярослава – Мстислав. В сражении с ним в 1024 году Ярослав терпит поражение, что приводит к пониманию напрасности дальнейшего кровопролития и заключению в 1025 году мирного договора, по которому Ярослав стал править землями «на запад от Днепра» с центром в Киеве. Мстислав же стал правителем восточных уделов с центром в Чернигове. После смерти Мстислава Ярослав переезжает в Киев.Такая братоубийственная война на Руси, считается, велась в связи с тем, что в те времена не было четкого принципа престолонаследния. Поэтому кресло князя старались занимать по старшинству или пользуясь близким территориальным расположением в момент того или много исторического события.Собор Св.Софии в КиевеПосле окончательного утверждения Ярослава на престоле на Руси произошло много событий, способствовавших формированию и укреплению русского государства. Во-первых, это уже упомянутая серия выгодных браков, поднявшая международный престиж Руси и ее авторитет. Во-вторых, его действия в отношении братьев не были настолько кровопролитными, а подписание мирного договора и раздел Руси фактически сократил ненужные жертвы простого населения. В-третьих, при Ярославле Мудром дальнейшее распространение получило христианство: был построен ряд церквей (в т.ч. храм Святой Софии в Киеве), устроено первое на Руси книгохранилище, русскую церковь впервые возглавил русский митрополит Илларион.При Ярославе на Руси появилось письменное право – был создан сборник законов «Русская правда», в котором была ограничена кровная месть, определены штрафы за те или иные деяния в соответствии с существовавшим сословным разделением. При Ярославе же была начата знаменитая «Летопись временных лет» – запись событий по годам, которая даже в более поздних копиях является бесценным материалом для изучения прошлого российского государства.