Сравните положение жрецов в древнем египте и в месопотамии

История
Сравните положение жрецов в древнем египте и в месопотамии
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Автор: Гость
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Гость:
В Древнем Египте жрецы воистину были самыми важными людьми во всем государстве. У них были невероятные богатство, земля, рабы, а также огромная политическая власть. У жрецов были научные знания, которыми не обладал никто, кроме них. Так как это была действительно важнейшая должность в стране, стать жрецом было очень сложно. Как говорил один из верховных жрецов, учиться нужно было как минимум шестнадцать лет – начиналось в четыре года и заканчивалось как минимум в двадцать. Все жрецы играли разные роли – одни были служителями храма. Другие были писцами и хранителями священных книг, которым нужно было переписывать и следить за сохранностью всех свитов, что были в библиотеке храма. Еще были астрономы, наблюдающие за звездами, и «толкователи часов», которых в современном мире бы назвали астрологами. Были и жрецы, обладавшие священными силами – они назывались Ур Хеку. Они могли передавать свою силу предметам и исцелять людей от различных болезней. Всю силу они получали свыше. В Древнем Риме жречество не было самостоятельным. Чтобы стать жрецом, нужно было, чтобы тебя выбрали, по собственному желанию это сделать было нельзя. Тем не менее, и в Риме жрецы обладали не меньшими преимуществами, чем египетские жрецы, и тоже оказывали немалое влияние на политическую жизнь государства. Было несколько видов жрецов – например, авгуры, весталки, понтифики, фециалы и многие другие. Понтифики должны были следить за календарем и праздниками, играть роль астрологов. Весталки были женщинами, которым нужно было сидеть в храме богини Весты и следить за тем, чтобы огонь всегда горел. Авгуры – это предсказатели, которые должны были сообщать о надвигающихся событиях, будь они хорошими или плохими. Должностью фециалов было сообщение соседским государствам, если они планируют объявить войну или заключить мир с ними, а также хранение договоров с ними. От должности жреца отказаться было нельзя, единственным оправданием была бы смерть. Можно было совмещать «работу» жреца с какой-либо светской должностью. В жизни государств Месопотамии большую роль играло сословие жрецов. Жрецы считались посредниками между богами и людьми, учителями науки, ибо всякое знание есть религиозное откровение; они — хранители священной литературы, ибо искусство писать - божественного происхождения. Происходили они из знатных фамилий, причем звание жреца было наследственным. Жрецы служили в храмах, владевших значительными богатствами. Вавилонские храмы строились в форме ступенчатых башен и назывались зиккуратами.
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