Помогите пожалуйста.Соотнесите слова ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА Важнейшим парным органом выделительной системы человека являются почки. Функциональной единицей ___нефрон _______ (А) служит __________(Б). Кровь поступает ...

Биология

Помогите пожалуйста.Соотнесите слова ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА Важнейшим парным органом выделительной системы человека являются почки. Функциональной единицей ___нефрон _______ (А) служит __________(Б). Кровь поступает в капиллярный клубочек нефрона, где происходит всасывание жидкого компонента крови в нефрон, в результате чего формируется __________(В). Форменные элементы крови с минимальными остатками плазмы затем поступают в капилляры __________(Г) нефрона, где происходит обратное всасывание в кровь нужных веществ. В результате формируется __________(Д), которая поступает в мочевой пузырь, где накапливается и затем выводится. Перечень терминов загнутый каналец извитой каналец печень почка первичная моча вторичная моча нефрон нейрон

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