Помогите пожалуйста!!! Сопротивление всех резисторов (см. рисунок) одинаковы и ра??ны 6 Ом. Напряжение источника 3 В. Найдите силу тока в каждом из резисторов.

Физика

Помогите пожалуйста!!! Сопротивление всех резисторов (см. рисунок) одинаковы и ра??ны 6 Ом. Напряжение источника 3 В. Найдите силу тока в каждом из резисторов.

Автор: Гость