Помогите пожалуйста!!! Сопротивление всех резисторов (см. рисунок) одинаковы и ра??ны 6 Ом. Напряжение источника 3 В. Найдите силу тока в каждом из резисторов.
Физика
Помогите пожалуйста!!! Сопротивление всех резисторов (см. рисунок) одинаковы и ра??ны 6 Ом. Напряжение источника 3 В. Найдите силу тока в каждом из резисторов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R3.2=R2+R3=6+6=12 Ом R2.3.4=R2.3*R4/R2.3+R4=12*6/18=4 Ом R=R4.2 3+R1=4+6=10 Ом I=U/R=3/10=0.3 A U1=I*R1=0.3*6=1.8 B U2=U-U1=3-1.8=1.2 B напряжение на R4 I4=U2/R4=1.2/6=0.2 A I2.3=U2/R2.3=1.2/12=0.1 A Ответ I1=0.3 A I2=I3=0.1 A I4=0.2 A
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