Помогите пожалуйста составить 6 предложений қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлем
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить 6 предложений қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Қыс келсе де,қар жаумады. 2) Далаға шығып жаурағанша, үйде отыр. 3) игіліктен қанша жасқанса да, бүгін тәуекел етіп жолығуға келе жатыр еді.4) Ол үйленсе де,той болмады.5) Екі қолы дірілдесе де,Оспан ішке кірмеді.
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