Помогите!!!Пожалуйста!!! Составить предложение со словами пренебрегать,преследовать,презрение.
Русский язык
Помогите!!!Пожалуйста!!! Составить предложение со словами пренебрегать,преследовать,презрение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подозрительный человек,идущий позади меня, не переставал преследовать меня. В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. Петя Иванов в последнее время начал пренебрегать домашним заданием.
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