Прочитай высказывание и. Эренбурга Найди местоимения. Попробуйте текст без них. М??жно ли сказать, что в это случае текст теряет смысл и выразительность?

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Прочитай высказывание и. Эренбурга Найди местоимения. Попробуйте текст без них. М??жно ли сказать, что в это случае текст теряет смысл и выразительность?

Автор: Гость