Прочитай высказывание и. Эренбурга Найди местоимения. Попробуйте текст без них. М??жно ли сказать, что в это случае текст теряет смысл и выразительность?
Русский язык
Прочитай высказывание и. Эренбурга Найди местоимения. Попробуйте текст без них. М??жно ли сказать, что в это случае текст теряет смысл и выразительность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теряет но можно заменить на синонимы
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