Туристы взяли в поход 9 упаковак мясных консервов Сколько банок консервов в пяти таких упаковках если у туристов 63 банки консервов? 72 банки консервов
Математика
Туристы взяли в поход 9 упаковак мясных консервов Сколько банок консервов в пяти таких упаковках если у туристов 63 банки консервов? 72 банки консервов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63 : 9 = 7 банок в одной упаковке 2) 7 * 5 = 35 банок в пяти таких упаковках Если 72 банки, то 1)72:9=8 банок в одной упаковке 2)8*5=40 банок в пяти таких упаковках
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