Туристы взяли в поход 9 упаковак мясных консервов Сколько банок консервов в пяти таких упаковках если у туристов 63 банки консервов? 72 банки консервов

Гость: Гость:

1) 63 : 9 = 7 банок в одной упаковке 2) 7 * 5 = 35 банок в пяти таких упаковках Если 72 банки, то 1)72:9=8 банок в одной упаковке 2)8*5=40 банок в пяти таких упаковках