В школу из за болезни не ходят 9 четвероклассников это составляет 3/19 всех учащихся четвёртых классов для экскурсионной поездки был заказан автобус в котором 45 посадочных мест хватит ли мест учащимся если болеющие ученики на ...

Математика

В школу из за болезни не ходят 9 четвероклассников это составляет 3/19 всех учащихся четвёртых классов для экскурсионной поездки был заказан автобус в котором 45 посадочных мест хватит ли мест учащимся если болеющие ученики на экскурсию не поедут ?

Автор: Гость