В школу из за болезни не ходят 9 четвероклассников это составляет 3/19 всех учащихся четвёртых классов для экскурсионной поездки был заказан автобус в котором 45 посадочных мест хватит ли мест учащимся если болеющие ученики на ...
Математика
В школу из за болезни не ходят 9 четвероклассников это составляет 3/19 всех учащихся четвёртых классов для экскурсионной поездки был заказан автобус в котором 45 посадочных мест хватит ли мест учащимся если болеющие ученики на экскурсию не поедут ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-общее кол-во детей х * 3/19=9 3х / 19=9 х=19*9 / 3 ==57 всего учеников 57- 9 = 48 учеников поедут 3 места не хватит
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