Дополните пословицы краткими прилагательными из рамки. На какие вопросы отвечают прилагательные в краткой форме? Назовите их полные формы. 1)Дела как сажа....... 2) Голь на выдумки........ 3) И волки и овцы......... 4)Всякому ...

Русский язык

Дополните пословицы краткими прилагательными из рамки. На какие вопросы отвечают прилагательные в краткой форме? Назовите их полные формы. 1)Дела как сажа....... 2) Голь на выдумки........ 3) И волки и овцы......... 4)Всякому своя строна...... 5)Хотя дитя.... ,а отцу не........ 6) Крива яблоня,да яблоня...... 7) Кто малым не..., тот большого достоин. 2) Спишите пословицы, подчеркните граматические основы предложений.

Автор: Гость