Дополните пословицы краткими прилагательными из рамки. На какие вопросы отвечают прилагательные в краткой форме? Назовите их полные формы. 1)Дела как сажа....... 2) Голь на выдумки........ 3) И волки и овцы......... 4)Всякому ...

Русский язык
Дополните пословицы краткими прилагательными из рамки. На какие вопросы отвечают прилагательные в краткой форме? Назовите их полные формы. 1)Дела как сажа....... 2) Голь на выдумки........ 3) И волки и овцы......... 4)Всякому своя строна...... 5)Хотя дитя.... ,а отцу не........ 6) Крива яблоня,да яблоня...... 7) Кто малым не..., тот большого достоин. 2) Спишите пословицы, подчеркните граматические основы предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дела как сажа бела (белая) 2) Голь на выдумки хитра (хитрая) 3) И волки сыты (сытый) и овцы целы (целый) 4)Всякому своя сторона мила (милая)  5)Хотя дитя криво (кривой) ,а отцу и матери мило (милый) 6) Крива яблоня,да яблочки сладки (сладкие) 7) Кто малым недоволен (довольный)., тот большого достоин.
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