1 /6: 1/2 дам 50 балов
Математика
1 /6: 1/2 дам 50 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление заменяем умножением, переворачивая вторую дробь. Получим: 1/6 * 2/1 = 2/6 = 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Определите требуемый прирост оборотных средств предприятия при следующих условиях: объем реализованной продукции в прошедшем году составил 350 млн....
Математика
Туристы взяли в поход 9 упаковак мясных консервов Сколько банок консервов в пяти таких упаковках если у туристов 63 банки консервов? 72 банки консе...
Математика
Английский язык