Составьте СЛОЖНОЕ,РАСПРАСТРАНЕННОЕ предложение со словом заяц! Срочно!
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Составьте СЛОЖНОЕ,РАСПРАСТРАНЕННОЕ предложение со словом заяц! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу по старинке сказал заяц, а за ним нашлась леса.
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