Востанови порядок орфографических действий. При написании безударных глассных в суффиксе глаголов прошедшего времени А) ставлю глагол в неопределенную форму Б)перед ть,ти..... В)нахожу глагол прошедшего времени с безударно...

Русский язык

Востанови порядок орфографических действий. При написании безударных глассных в суффиксе глаголов прошедшего времени А) ставлю глагол в неопределенную форму Б)перед ть,ти..... В)нахожу глагол прошедшего времени с безударной гласной в суффиксе Г) пишу туже гласную перед суффиксом л

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