Востанови порядок орфографических действий. При написании безударных глассных в суффиксе глаголов прошедшего времени А) ставлю глагол в неопределенную форму Б)перед ть,ти..... В)нахожу глагол прошедшего времени с безударно...
Русский язык
Востанови порядок орфографических действий. При написании безударных глассных в суффиксе глаголов прошедшего времени А) ставлю глагол в неопределенную форму Б)перед ть,ти..... В)нахожу глагол прошедшего времени с безударной гласной в суффиксе Г) пишу туже гласную перед суффиксом л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В, а, б, г Ставишь в н.ф., смотришь на глагольный суффикс перед ть(ти). Тот же суффикс будет перед суффиксом л.
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