Определите требуемый прирост оборотных средств предприятия при следующих условиях: объем реализованной продукции в прошедшем году составил 350 млн. руб. при нормативе оборотных средств 35 млн. руб., в планируемом году выпуск пр...
Экономика
Определите требуемый прирост оборотных средств предприятия при следующих условиях: объем реализованной продукции в прошедшем году составил 350 млн. руб. при нормативе оборотных средств 35 млн. руб., в планируемом году выпуск продукции увеличивается на 30% при сокращении длительности оборота оборотных средств на 5 дней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Норматив оборотных средств за 1 день в прошлом году: 350/360 = 0,972 млн. руб. Норматив оборотных средств за 1 день в плановом году: 350*1,30/360 = 1,264 млн. руб. Длительность одного оборота в прошлом году: (35*360)/350 = 36 дней Плановая длительность одного оборота: 36-5 = 31 день Оборотные средства при длительности одного оборота в прошлом году 36 дней: 0,972*36 = 34992 млн. руб. Оборотные средства при длительности одного оборота в плановом году 31 дней: 1,264*31 = 39184 млн. руб. Прирост оборотных средств: 39184-34992 = 4192 млн. руб.
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