Записать три примера решения неравенства 8,75 меньше х но больше 8,76

Математика
Записать три примера решения неравенства 8,75 меньше х но больше 8,76
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8,75 < х=( 8,751; 8,755; 8,759) < 8,76.
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